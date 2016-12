कानपुर ट्रेन हादसा: रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

कानपुर देहात के पास बुधवार सुबह 12988 अजमेर-सियालदह ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 48 लोगों के जख्मी होने की खबर है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 8:32 [IST]

English summary

#SaeldahAjmerExp derails: Here is helplines numbers, 15 coaches derailed between Rura-Metha near Kanpur.