राष्ट्रीय अधिवेशन: सपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे प्रो रामगोपाल यादव?

सपा के नए यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का प्रो रामगोपाल यादव, जो वर्तमान में सपा के महासचिव हैं, हो सकते हैं। वैसे इस रेस में धर्मेंद्र यादव का भी नाम है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 13:50 [IST]

English summary

up assembly election 2017, sp national convention, akhilesh yadav and mulayam singh yadav, samajwadi party, mulayam singh yadav, cm akhilesh yadav, akhilesh vs mualayam, alhilesh and amar singh, यूपी विधानसभा चुनाव 2017,