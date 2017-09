India

Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशल स्‍कूल में 7 साल के मासूम बच्‍चे प्रद्युम्न ठाकुर की निर्मम हत्‍या की गुत्‍थी अबतक नहीं सुलझी है। इस बीच रायन इंटरनेशनल ग्रुप की वेबसाइट हैक हो गई है। जिन हैकर्स की टीम ने यह काम किया है उन्‍होंने अपनी पहचान ''केरला साइबर वॉरियर'' के रूप में जाहिर किया है। हैकर्स का कहना है कि उन्‍होंने स्‍कूल की वेबसाइट इसलिए हैक की है ताकि प्रद्युम्न ठाकुर को श्रद्धांजलि दे सकें। उन्‍होंने साइट पर एक फोटो पोस्‍ट किया है और मैसेज लिखा है- You may be gone but you never be forgetten (तुम मर सकते हो लेकिन कभी भुलाए नहीं जा सकते)।

English summary

Ryan International School, which is battling public criticism over the murder of one its students at a Gurgaon school, is now facing a tech-savvy enemy - hackers.