गोवा: 45 कैदियों ने किया जेलर पर हमला, हंगामे का फायदा उठाकर की भागने की कोशिश

किसी बात को लेकर कैदियों ने जेल और वहां जेल की सुरक्षा में मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद करीब 45 कैदियों ने जेल से भागने की भी कोशिश की।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 6:43 [IST]

Ruckus at Sada sub jail of goa, 45 prisoners attempt to flee