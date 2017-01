कटियार का बयान शर्मनाक, उन्हें लोगों के बीच मांफी मांगनी चाहिए- रॉबर्ट वाड्रा

विनय कटियार के बयान पर रॉबर्ड वाड्रा का पलटवार, बोले विनय कटियार का बयान शर्मनाक, उन्हें अपने बयान के लिए लोगों के सामने मांफी मांगनी चाहिए।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 16:27 [IST]

English summary

Robert Vadra takes on Vinay Katiyar over his statement on Priyanka Gandhi. He says his statement is shameful and he should apologise in public.