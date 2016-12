30 दिसंबर के बाद भी कैश निकालने की लिमिट बरकरार, क्योंकि....

30 दिसंबर के बाद भी कैश की किल्लत से होना होगा दो-चार। आरबीआई नोटों की मांग के मुताबिक नोटों की छपाई नहीं करवा पा रहा है। माना जा रहा है कि 30 दिसंबर के बाद भी कैश निकासी की सीमा बरकरार रहेगी।

Sunday, December 25, 2016, 15:15 [IST]

Restrictions on withdrawal of cash from banks and ATMs are likely to continue beyond December 30 as currency printing presses and RBI have not been able to keep pace with the demand of new currency notes.