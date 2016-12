बार-बार यूटर्न पर बोली कांग्रेस- रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है RBI

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के 43 दिनों में सरकार और आरबीआई ने 126 बार नियमों में बदलाव किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 14:15 [IST]

English summary

Reserve Bank of India has become Reverse Bank of India says Randeep Surjewala.