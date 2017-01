सर्जिकल स्‍ट्राइक में शामिल 4 पैरा के मेजर रोहित सूरी को मिलेगा कीर्ति चक्र। पांच जवानों को शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्‍शी को भी किया जाएगा सम्‍मानित।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 19:20 [IST]

English summary

Indian Army's Major Rohit Suri behind surgical strike awarded by Kirti Chakra. Five other personnel will be awarded with shaurya chakra.