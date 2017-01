सेना की वर्दी में घूम रहे हैं सात आतंकी, दिल्ली में हाई-अलर्ट

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है कि सात आतंकी सेना की वर्दी पहन कर देश में दाखिल हो चुके हैं। जिसका फायदा उठाकर ये सात लोग किसी वीआईपी जगह पर घुस सकते हैं।

Thursday, January 19, 2017

Republic Day Delhi airport on alert Seven terrorists seen in amritsar