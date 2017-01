खुशखबरी: पुराने 500-1000 के नोट जमा कराने का मिल सकता है एक और मौका

अगर आप 30 दिसंबर तक पुराने नोट बदलने से चूक गए है तो घबराए नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एक और मौका दे सकती है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 20:40 [IST]

English summary

The Reserve Bank of India may allow citizens another chance to deposit the scrapped Rs 500 and Rs 1,000 banknotes but the exchange would be for a limited sum, sources in the government and banking sector said on Wednesday.