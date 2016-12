पड़ोसी देशों के हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए भारतीय नागरिकता पाने की फीस हुई कम

गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करने की रजिस्ट्रेशन फीस 10 हजार से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 21:08 [IST]

Registration fee for Pakistan Hindus as Indian citizens is reduced