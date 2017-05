मोदी राज में तिरंगे का 'लाल सलाम', क्या है माजरा?

यूं तो वाम दलों की देश में अब ये हालत हो गई है कि उन्हें आने वाले कुछ दिनों में दूरबीन से देखना होगा लेकिन सोमवार को दिल्ली, खासतौर से रायसीना हिल्स, इंडिया गेट लाल झंडे से पटा दिखा।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 17:11 [IST]

English summary

Red flags at raisina hills and india gate when turkey president Recep Tayyip Erdoğan came to india