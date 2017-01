7 कारण - क्यों 2017 में ज़रूरी है आपका मलेशिया और कुआलालम्पुर का टूर

2017 में मलेशिया/ कुआलालम्पुर का टूर करना आपकी लिस्ट में होना चाहिए। यहां रहे 7 कारण। एयर एशिया दे रहा है कुआलालम्पुर घूमने के लिए बेस्ट डील।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:25 [IST]

English summary

Here are 7 reasons why visiting Malaysia/Kuala Lumpur should be on your must-see list in 2017. With amazing deals by AirAsia, Kuala Lumpur is definitely a must-visit place.