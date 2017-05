निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा, पढ़िए

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने निर्भया कांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुझे फैसले को बरकरार रखने पर खुशी है, हालांकि मुझे लगता है कि ये फैसला और जल्दी आना चाहिए था।

#WATCH Nibhaya's mother Asha Devi says, sabko thanks kehna chahti hun, sabko insaaf mila hai. #Nirbhaya pic.twitter.com/1BlTtKpoNC

