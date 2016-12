नोटबंदी का फैसला नरेंद्र मोदी के भाषण से महज चंद घंटे पहले ही लिया गया था: RBI

एक आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की मीटिंग पीएम नरेन्द्र मोदी के भाषण से चंद घंटे पहले हुई थी, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किए जाने का फैसला किया था।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:35 [IST]

RBI says the decision of demonetisation taken few hours before narendra modi speech