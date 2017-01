नोटबंदी के 69 दिन बाद आरबीआई ने बचत खाताधारकों को दी एटीएम से 10,000 रुपए निकालने की इजाजत

भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत खाताधारकों को राहत देते हुए हर दिन एटीएम से 10,000 रुपए निकालने की इजाजत दे दी है।

Monday, January 16, 2017, 17:35 [IST]

RBI raises ATM withdrawal limit to Rs 10,000 per day from existing Rs 4,500 per day with immediate effect