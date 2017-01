आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल नहीं बता पाए, 71 दिन बाद कितना पैसा बैंकों के पास वापस लौटा

आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल संसद की वित्‍त मामलों की सम‍िति को यह नहीं बता पाए कि बैंकों में अभी तक कितना रुपया वापस आ चुका है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:37 [IST]

English summary

Saugata Roy member of standing committee on finance says RBI Governor was unable to tell us how much money has come back to the banks