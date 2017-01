आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने संसद की लोक लेखा समिति को बताया कि नोटबंदी के बाद हालात जल्‍दी हो जाएंगे सामान्‍य हो जाएंगे।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:05 [IST]

English summary

rbi governer urjit patel assures pac of normalisation in currency soon