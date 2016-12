रविदास मेहरोत्रा को अदालत ने किया भगोड़ा घोषित, गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश

अखिलेश सरकार के मंत्री रविदास मेहरोत्रा को उत्तर प्रदेश की एक एसीजेएम कोर्ट ने एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जाने करने के आदेश दे दिए गए हैं।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 18:20 [IST]

ravidas mehrotra declared absconder for failing to appear in court