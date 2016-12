आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने क्यों पहुंचे टाटा संस के चेयरमेन रतन टाटा?

रतन टाटा और मोहन भागवत के बीच मुलाकात लगभग 35 मिनट तक चली। क्या दोनों के बीच टाटा ग्रुप में चल रहे विवादों पर भी बात हुई?

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:25 [IST]

English summary

Business tycoon and chairman of Tata Sons, Ratan Tata went to Nagpur to meet RSS chief Mohan Bhagwat. What is the motive behind this meet?