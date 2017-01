एक्टर ओम पुरी की एक दुर्लभ चीज मुझे कबाड़ के ढेर में मिली, अफसोस उसे लौटा न सका

ओम पुरी जी से प्रेरणा लेकर मैं अभिनय क्षेत्र में आया था। उनकी एक दुर्लभ चीज मेरे पास थी, जिसे मैं मिलकर लौटाना चाहता था।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 12:26 [IST]

I have found rare identity card of veteran actor Om Puri in garbage behind the NSD mess. I wanted to return this to him but opportunity missed.