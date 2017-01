सपा दंगल: वाराणसी में बोले अमर सिंह, 'अब छुट्टा सांड़, जहां हरा दिखेगा वहीं मुंह मारूंगा'

अध्यक्ष पिता को सीएम बेटे ने पद से हटाया और पार्टी का अध्यक्ष बन गया। पार्टी से निकाष्सन के बाद उन्होंने मुझे छुट्टा सांड बना दिया है, जहां हरा दिखेगा वहीं मुंह मारुंगा।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 16:31 [IST]

English summary

Days after showering praise on Uttar Pradesh chief minister Akhilesh Yadav, expelled Samajwadi Party leader Amar Singh clarified that his honeyed words were not a plea for reinstatement to the party