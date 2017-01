यूपी में भाजपा की बनी पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनेगा भव्य राम मंदिर: मौर्य

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर यूपी में भाजपा की सरकार बनती है तो भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 22:11 [IST]

English summary

The Bharatiya Janata Party raked up again the contentious issue of Ram Temple before the first phase of Uttar Pradesh Assembly elections on February 11, saying a “grand” temple will be built in Ayodhya if BJP secures an outright majority.