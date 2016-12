सपा-बसपा और कांग्रेस पर यूपी में जमकर बरसे राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने यूपी के हरदोई जिले में आयोजित परिवर्तन रैली में कहा कि सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश से जिस विकास और सुशासन को दूर कर दिया है, भाजपा उसकी घर वापसी कराएगी।

rajnath singh attacks sp and bsp in parivartan rally at hardoi in uttar pradesh.