रिकॉर्ड: 1000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी 'बाहुबली 2'

आपको जानकर हैरत होगी कि 1000 करोड़ की कमाई करने वाली 'बाहुबली 2' भारत की पहली फिल्म बन गई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 12:58 [IST]

English summary

SS Rajamouli’s film Baahubali 2 has achieved a rare feat. The film has become the first Indian movie ever to collect Rs 1000 crore.