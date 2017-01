दिल्ली में बारिश तो पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी, देखिए शानदार तस्वीरें

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से जहां एक ओर यातायात और बिजली बाधित हुई है, वहीं पर्यटक सफेद चादर में लिपटे पर्यटन स्थलों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं।

#WATCH : Shimla under thick blanket of snow turns white, tourists seen enjoying. #HimachalPradesh pic.twitter.com/RwJiLNmgJd

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 15:24 [IST]

