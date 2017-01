सुरेश प्रभु ने पेश किया नया ऐप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, फटाफट होगी टिकट बुकिंग

रेलवे ने नया यात्री मोबाइल ऐप 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' लॉन्च किया है जिसके जरिए अब लोगों को रेल टिकट आसानी से मिल जाया करेगा।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:42 [IST]

English summary

To promote ease of ticketing through digital transactions, railway minister Suresh Prabhu on Tuesday released the new passenger mobile application named ‘IRCTC Rail Connect app’.