राहुल ने पापा विनोद को बताया जेंटलमैन, शेयर की दिल छू लेने वाली तस्वीर

अपने यादों के समंदर में खोए भावुक राहुल ने अपने पिता के साथ एक बचपन की तस्वीर को फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

You showed me how to be a gentleman and yet fight to the finish like a warrior. Bye Dad. 1946 - 2017. pic.twitter.com/4Rwm5unp38

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:00 [IST]

English summary

April 27, 2017 will be marked as one of the black days in Indian cinema as iconic actor Vinod Khanna passed away on this unfortunate day. Ever since the legend’s death, son Rahul Khanna has come to the forefront to express his grief.