विदेश से लौटते ही बरसे राहुल गांधी, पूछा क्या देश को सिर्फ मोदी और भागवत चलाएंगे?

राहुल गांधी ने दिल्ली में जनवेदना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बोला हमला, बोले अपने वायदों को पूरा करने में पीएम पूरी तरह से विफल रहे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:13 [IST]

English summary

Rahul Gandhi takes on PM Modi in Janvedan Sammelan in Delhi. He says PM failed to fulfill his promise.