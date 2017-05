होम » समाचार » देश » गुजरात में बोले राहुल गांधी, वाइब्रेंट गुजरात का फायदा महज 15 उद्योगपतियों को गुजरात में बोले राहुल गांधी, वाइब्रेंट गुजरात का फायदा महज 15 उद्योगपतियों को

राहुल गांधी ने नर्मदा में रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में बड़े उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन तोहफे में मिल जाती है।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 18:48 [IST]