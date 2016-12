राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने रखीं 5 मांगें

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी अपनी पांच मांगें, बोले पीएम देश को हो रहे आर्थिक नुकसान का जवाब दें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:25 [IST]

English summary

Rahul Gandhi puts forward his 5 demand to PM amidst demonetisation.. He takes on PM over demonetisation.