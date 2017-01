नए साल की छुट्टी पर आलोचना के बाद चीन दौरा रद्द कर सकते हैं राहुल

आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी चीन की अपनी यात्रा को रद्द कर सकते हैं, हाल ही में अपनी एक हफ्ते की विदेश यात्रा के चलते राहुल गांधी को काफी आलोचना का शिकार करना पड़ा था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 16:01 [IST]

English summary

Rahul Gandhi likely to cancel his China visit amidst criticism. He was criticised for his earlier foreign visit in new year.