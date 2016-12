राहुल गांधी ने अल्मोड़ा रैली में पीएम मोदी पर साधा निशाना, नोटबंदी को बताया आर्थिक डकैती

राहुल गांधी ने नोटबंदी को आर्थिक डकैती कहा और बशीर भद्र की एक शायरी बोलकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा- 'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में।'

Story first published: Friday, December 23, 2016, 17:04 [IST]

Rahul Gandhi attack on Narendra Modi in the rally in Almora of Uttarakhand