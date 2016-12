कांग्रेस स्थापना दिवस में भी नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे राहुल गांधी, कहा- मोदी, RSS को हराएंगे

कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। नोटबंदी के मुद्दे पर भी राहुल ने कहा कि ये 1 फीसदी लोगों के लिए किया गया।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:08 [IST]

English summary

Congress Vice President Rahul Gandhi again attacks on narendra modi during 132nd foundation day of Indian National Congress.