'रईस' के प्रमोशन ने ली एक जान: फरीद की मौत से सदमे में हूं- शाहरुख खान

शाहरुख ने कहा कि मैं फरीद खान की मौत से बेहद दुखी हूं, वडोदरा में मौजूद क्रिकेटर इरफान और उनके भाई यूसूफ पठान को मैंने फरीद के परिवार की हर मुमकिन मदद करने के लिए कहा है।

Its unfortunate, my prayers are with the family of the deceased (died during commotion): SRK at Hazrat Nizamuddin railway station #Raees pic.twitter.com/KD89C7Kgcx

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 13:18 [IST]

English summary

My Prayers are with the family of the deceased (died during commotion): Shahrukh Khan at Hazrat Nizamuddin railway station #Raees, He reached Delhi at around 11 am today.