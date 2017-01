कांग्रेस में आते ही सिद्धू ने दिखाए तीखे तेवर, कहा- पंजाब को नशे में डुबाने वालों को सबक सिखाएंगे

सिद्धू ने कहा कि युवाओं को जगाना है, ड्रग्स की लत से बाहर लाना है। बादल परिवार ने पंजाब को खोखला किया है। युवा पीढ़ी को खोखला किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:42 [IST]

English summary

Punjab will stand up again to punish badal family says navjot singh sidhu after joining congress.