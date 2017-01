सिद्धू के लिए कांग्रेस के पास है बडी योजना, जल्द खुलेंगे पत्ते

पंजाब में कांग्रेस सिद्धू के जरिए अलग ही रणनीति बना रही है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सिद्धू के लिए कांग्रेस के पास बड़ी योजना है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:05 [IST]

English summary

Punjab elections: Congress has big plans for Sidhu if he joins the party. He has met with Congress vice president Rahul Gandhi to discuss the terms.