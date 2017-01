टिकट बंटवारे में अनदेखी से नाराज पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने दिया इस्तीफा

सूत्रों के मुताबिक विजय सांपला ने केंद्रीय राज्य मंत्री पद से भी इस्तीफा देने की पेशकश की है। उनका इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है लेकिन अब तक इसे मंजूर नहीं किया गया।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:39 [IST]

Punjab BJP Chief Vijay Sampla offered to resign after disappointed over ticket distribution.