पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, बीएसपी ने दिया टिकट

बीएसपी के कोऑर्डिनेटर प्रकाश भारती ने बताया कि मुमताज ने अपने नामांकन के दौरान हलफनामा दिया है जिसके मुताबिक उनके पास एक महिंद्र बोलेरो पिकअप है और उनकी कमाई का मुख्य जरिया बधाई से मिला पैसा है।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 12:57 [IST]

English summary

Punjab assembly elections 2017 for the first time witnessing transgender candidate.