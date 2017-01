पंजाब विधानसभा चुनाव 2017: आखिर दिल्ली छोड़कर पंजाब क्यों नहीं जा सकते अरविंद केजरीवाल?

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने वादा किया इस बार वह दिल्ली की जनता को अचानक छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे में क्या वो अपना वादा तोड़ेंगे?

Punjab assembly election 2017: Why arvind kejriwal not afford to leave Delhi for Punjab.