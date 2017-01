नवजोत ने कहा कि सिद्धू पंजाब विधानसभा चुनाव लडेंगे और उनका क्षेत्र होगा अमृतसर पूर्वी। नवजोत ने बताया कि सिद्धू ही अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 13:41 [IST]

English summary

Navjot Singh Sidhu to contest on Congress ticket from Amritsar East assembly constituency.