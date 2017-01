अकाली दल ने कर्ज माफी के साथ 100 रुपए बोनस देने का भी एलान किया है। साथ ही 50 हजार युवाओं को बिना किसी डाउन पेमेंट के टैक्सी दी जाएगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 13:57 [IST]

English summary

Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal on Tuesday released his party Shiromani Akali Dal’s manifesto for the upcoming Punjab Assembly elections.