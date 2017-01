पंजाब विधानसभा चुनाव 2017: 'लांबी' में कांटे की जंग, कैप्टन-जरनैल के बीच फंसे सीएम बादल

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पटियाला वाले और दिल्ली वाले क्या लांबी को लावारिस समझते हैं, इस इलाके के लोगों को इस बात काफी नाराजगी है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:39 [IST]

English summary

punjab assembly elction 2017: Amarinder singh as rival Lambi is no short dash for CM Parkash Singh Badal.