पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बंगाल में हिंसा, एक की मौत

साल 2013 में किसानों की करीब 13 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। बाद में किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें मार्केट रेट से कम मूल्य पर मुआवजा दिया गया है।

बीते साल अक्टूबर से बढ़ी है हिंसा पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना में बाहरी लोगों और माओवादियों की मिलीभगत की भी जांच कर रही है। पुलिस ने मरने वाले शख्स की पहचान मफीजुल अली खान (26) के तौर पर की है। वह भानगढ़ का ही रहने वाला था। एक अधिकारी ने बताया कि उसकी पीठ पर गोली लगने का गहरा जख्म मिला है। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। 24 परगना जिले के एसपी सुनील कुमार चौधरी ने बताया, 'पुलिस की ओर से वहां फायरिंग नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई फायरिंग और बमबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।' भानगढ़ बीते साल अक्टूबर से काफी संवेदनशील बना है जब से किसानों ने पश्चिम बंगाल और बिहार में बिजली सप्लाई के लिए बनाए जा रहे पावर ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण का विरोध किया। READ ALSO: पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्यों खास हैं नवजोत सिंह सिद्धू?

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 9:29 [IST]

Protest against land acquisition turned violent in west bengal one died.