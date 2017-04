स्‍टील टायकून सज्‍जन जिंदल ने की पाकिस्‍तान के मुरी में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से सीक्रेट मीटिंग। पाकिस्‍तान का मीडिया भड़का। सूत्रों के मुताबिक भारत के पीएम मोदी का संदेश लेकर नवाज से मिले सज्‍जन।

नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान में इन दिनों एक भारतीय की एक सीक्रेट मीटिंग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। यह नाम है स्‍टील टायकून और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के बड़े भाई सज्‍जन जिंदल का और पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ इनकी सीक्रेट मीटिंग ने पाक मीडिया की नींद उड़ा दी है। सज्‍जन और पीएम नवाज की यह मीटिंग राजधानी इस्‍लामाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूरी हिल स्‍टेशन मुरी में हुई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सज्‍जन, पीएम मोदी का एक संदेश लेकर पीएम नवाज से मिले हैं। जानिए कौन हैं सज्‍जन जिंदल और पीएम मोदी और नवाज की मुलाकात में कैसे वह अहम रोल अदा करते आए हैं।

