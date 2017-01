मेघालय में गृहमंत्री के घर तक पहुंची सेक्स रैकेट की आंच, बेटे के नाम चल रहे गेस्ट हाउस के खिलाफ जांच

मार्वेलीन इन नाम का गेस्ट हाउस राज्य के गृहमंत्री लिंगदोह का बेटा नथानील ऑस्बर्ट रिंबाई चलाता है। शिलांग के एसपी ने कहा, 'हमने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य की तलाश कर रहे है।'

मेघालय राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग (MSCPCR) की अध्यक्ष मीना खारकोंगोर ने इस मामले में कई एफआईआर दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा, 'इस मामले में कई अहम लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं। जांच में इसका खुलासा होगा और कई अन्य लड़कियां भी इस रैकेट का शिकार हो सकती हैं। उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।' इस मामले अब तक छह केस दर्ज किए जा चुके हैं। सेक्स रैकेट को लेकर सात एफआईआर दर्ज कराई गई हैं जिनमें से एक खुद पीड़िता ने दर्ज कराई है। इस मामले में मानव तस्करी और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। शिलांग के दो एनजीओ ने भी मामले को लेकर मार्वेलीन इन के मैनेजमेंट और मालिक के खिलाफ ज्वाइंट एफआईआर दर्ज कराई है। MSCPCR ने अपनी एफआईआर में तीन गेस्ट हाउस के नाम लिखे हैं जहां उत्पीड़न हुआ। READ ALSO: पति ने नाबालिग पत्नी को नोटिस भेजकर कहा- मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ

नाबालिग लड़की ने बताया कि विधायक डोरफांग ने कम से कम दो बार उसके साथ रेप किया है। एक बार शहर के मोतीनगर स्थित एक गेस्ट हाउस में और दूसरी बार राजधानी से करीब 12 किलोमीटर दूर एक रिसॉर्ट में भी दरिंदगी की। मार्वेलीन इन नाम का गेस्ट हाउस राज्य के गृहमंत्री लिंगदोह का बेटा नथानील ऑस्बर्ट रिंबाई चलाता है। शिलांग के एसपी विवेक साइम ने कहा, 'हमने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य की तलाश कर रहे हैं जो फरार चल रहे हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें मार्वेलीन इन का एक कर्मचारी भी शामिल है और हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या गेस्ट हाउस के मालिक और मैनेजमेंट भी तो इस रैकेट में शामिल नहीं है।' अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जिन लोगों की तलाश है उनमें से एक सेना का जवान है। READ ALSO: जयपुर में लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर रची गैंगरेप की झूठी कहानी

