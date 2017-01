2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी?

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन की पहल को सफल बनाने में प्रियंका गांधी की भूमिका अहम रही है। इसे प्रियंका की राजनीतिक में औपचारिक एंट्री माना जा रहा है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 10:35 [IST]

English summary

Priyanka Gandhi to fight 2019 lok sabha elections in place of sonia gandhi.