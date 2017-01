बीएसएफ जवान तेज बहादुर के फेसबुक वीडियो पर पीएमओ ने मांगी जानकारी

बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव ने तीन दिन पहले फेसबुपर पर वीडियो डालकर पूरी दुनिया को बताया था कि उन्‍हें खराब गुणवत्‍ता का खाना दिया जाता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:34 [IST]

English summary

Prime minister office asks for information on bsf jawan's videos on Poor Food