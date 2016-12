राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर यानी आज देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं तो नोटबंदी से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान। फिलहाल हर ओर संभावनाओं का दौर जारी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 9:11 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi will address nation on New Year's Eve.