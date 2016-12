मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 15000 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए इनाम मिलेगा

नई दिल्‍ली।नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात किया। यह 'मन की बात' कार्यक्रम का 27वां एपिसोड था। पीएम मोदी पहले ही लोगों से विषय और थीम पर सुझाव मांग चुके हैं।

उन्होंने 25 दिसंबर को प्रसारित होने वाले इस साल इस तरह के अंतिम कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव साझा करने को कहा था। उन्होंने इसके लिए एक टोल फ्री नम्बर पर कॉल करने या एक मोबाइल एप के जरिये सुझाव प्रेषित करने को कहा था।

'मन की बात' में क्‍या कहा पीएम मोदी ने

पीएम ने किया था ट्वीट

इस संबंध में पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज साल 2016 की आखिरी मन बात की बात है, साथ ही उन्होंने इस दौरान देश से उनके साथ जुड़ने की अपील भी की है। बता दें कि मन की बात में पीएम देश से कई मुद्दों पर बात करते हैं। वो स्कूली बच्चों से उनकी परिक्षाओं को लेकर बात कर चुके हैं तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के बाद भी देश से इन मुद्दों पर बात की थी।

In this nation, the voice of 125 crore Indians will be heard. This voice cannot be subverted by a select few: PM @narendramodi